Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve eşi hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Fuat Oktay'dan Bakan Kasapoğlu'na 'geçmiş olsun' mesajı
04.12.2020 - 02:33 | Son Güncelleme: 04.12.2020 - 02:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Etiketler : mehmet kasapoğlu,fuat oktay,
750819 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/750819.aspx
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