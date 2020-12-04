Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve eşi hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.