İzmir’de, FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne ait hücre evlerine yapılan operasyonda aralarında örgütün Türkiye İmamı M.Ö’nün damadı M.B’nin de bulunduğu toplam 66 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir'de FETÖ operasyonu: 66 kişi gözaltında
04.12.2020 - 08:38 | Son Güncelleme: 04.12.2020 - 08:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’de, FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne ait hücre evlerine yapılan operasyonda aralarında örgütün Türkiye İmamı M.Ö’nün damadı M.B’nin de bulunduğu toplam 66 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : izmir,
750857 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/750857.aspx
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