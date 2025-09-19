Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Orman yangını gönüllülerine yeni statü: Şehitlik ve tazminat hakkı kapıda

Orman yangını gönüllülerine yeni statü: Şehitlik ve tazminat hakkı kapıda

Kaynak: Anadolu Ajansı
Orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeler yapıldı. Yönetmeliğe “diğer gönüllü” tanımı eklendi. Buna göre, mücadelede hayatını kaybeden veya yaralanan gönüllüler ile yakınları, 1 Ocak 2025’ten itibaren nakdi tazminat ve aylık haklarından yararlanacak ve 'şehit' olarak nitelenecek.

Orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan gönüllülerle ilgili önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle  "gönüllü" tanımı, "orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü" olarak değiştirildi, yönetmeliğe "diğer gönüllü" tanımı eklendi.

Bu kapsamda orman yangını gönüllüleri dışındaki, AFAD ve Türk Kızılay gibi organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlarca oluşturulan diğer gönüllüler ve yakınları da Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun çerçevesindeki haklardan 1 Ocak 2025 itibarıyla faydalanabilecek.

"ŞEHİT" SAYILACAKLAR 

Düzenlemeyle bu yıl orman yangınlarıyla mücadele sırasında orman işçileri ve orman gönüllülerinin yanı sıra hayatını kaybeden diğer gönüllüler ve vatandaşlar da "şehit" olarak nitelendirilecek.

