Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Ayasofya'da açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Kılıçdaroğlu'na tazminat davası) Eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleri ile hukuk içerisinde bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar. Edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur bunu da öğrenmesi lazım.

(CHP örgütlerinde cinsel saldırı iddiaları) Bu konularla ilgili başından itibaren, her zaman temiz belediyecilik, ahlaki belediyecilik vs. bu tür şeyleri konuşan bu zat, tabanına sahip olamadığının uygulamasının ortaya koymuş vaziyettedir. İstanbul İl Başkanlığını yürüten bayan ciddi bir cezai durumla karşı karşıyadır. İstinaftadır, buradan da ne çıkacağı belli değildir. CHP'nin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışı ile CHP istikametini kaybetmiştir. İstikametini toparlaması da çok zordur.

(Koronavirüs aşısında çeşitlili olacak mı) Kesinlikle çeşitlilik var. Uğur Bey ile ben de bizzat görüştüm, bakanımız da görüştü. Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Benim de aşı olmak da sıkıntım söz konusu değildir. Sağlık söz konusudur. Bu noktada gereken neyse yapmalıyız.

Vatandaşlarımıza örnek olmak için bir kere bu adımı atmak gerekiyor.

(Fransa'nın skandal Dağlık Karabağ kararı) Minsk Grubu arabulucu gruptur. Fransa'nın bir defa arabulucu hüviyeti bu saatten itibaren kaybolmuştur. Arabulucusun, o yerle alakalı kendi Meclisinde, tabii bu Meclis'in devlete tavsiye kararı aynı zamanda. Macron, Fransa'nın başına beladır. Macron'la Fransa çok çok tehlikeli bir dönemini yaşıyor. Temennim odur ki Macron belasından Fransa kurtulsun. Sarı yelekliler, kırmızı yeleklilere dönüşebilir. Yönetim olarak ne karar alacaklar onu da göreceğiz. Değerli kardeşim İlham Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu. Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler dedi, aynı tavsiyede ben de bulunuyorum.

Detaylar birazdan...