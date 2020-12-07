FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nı ele geçirmeye çalışan 17 sanık hakkında açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 17 sanığın “casusluk” suçundan müebbet hapsini istedi. Savcı, bu sanıklardan 8’i için ayrıca “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
FETÖ'nün Emniyet İstihbarat Dairesini işgal girişimi davasında istenen cezalar belli oldu
07.12.2020 - 14:36 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün darbe girişiminde Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmeye çalışan 17 sanığa müebbet, 8'ine ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
Kaynak: AA
Etiketler : FETÖ,Emniyet İstihbarat Dairesi,15 Temmuz,
751608 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/751608.aspx
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