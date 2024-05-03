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Sapanca Gölü'nde hareketli dakikalar! Ekipler harekete geçti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sapanca Gölü&#039;nde hareketli dakikalar! Ekipler harekete geçti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Sapanca Gölü'ne botla açılan ve mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Arifiye Göl Park mevkiinde meydana gelen olayda, göle botla açılan iki kişi hava muhalefeti sebebiyle sazlıklar arasında mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

4 personel, 1 araç ve 1 botla olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan iki kişiyi bulundukları yerden kurtararak kıyıya çıkardı. Mahsur kalan kişilerin sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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