Parkta dinleniyordu, ölüm yakaladı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antalya’da bir kişi, dinlenmek için oturduğu parktaki bankta bir anda yere yığılıp hayatını kaybetti. Yaklaşık 5 ay önce kalp ameliyatı olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerindeki bir parka giren 52 yaşındaki Ercan Çiçek dinlenmek için banka oturdu. Çiçek, yaklaşık 2 dakika sonrası ise birden yere yığılırken, durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Çiçek’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaklaşık 5 ay önce kalp ameliyatı olduğu belirtilen Ercan Çiçek’in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcı incelemesinin ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.