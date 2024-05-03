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Parkta dinleniyordu, ölüm yakaladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Parkta dinleniyordu, ölüm yakaladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da bir kişi, dinlenmek için oturduğu parktaki bankta bir anda yere yığılıp hayatını kaybetti. Yaklaşık 5 ay önce kalp ameliyatı olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerindeki bir parka giren 52 yaşındaki Ercan Çiçek dinlenmek için banka oturdu. Çiçek, yaklaşık 2 dakika sonrası ise birden yere yığılırken, durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Çiçek’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaklaşık 5 ay önce kalp ameliyatı olduğu belirtilen Ercan Çiçek’in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcı incelemesinin ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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