Parkta dinleniyordu, ölüm yakaladı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Mayıs 2024 23:04 - Güncelleme: 3 Mayıs 2024 23:06 - Güncelleme:

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Antalya’da bir kişi, dinlenmek için oturduğu parktaki bankta bir anda yere yığılıp hayatını kaybetti. Yaklaşık 5 ay önce kalp ameliyatı olduğu öğrenildi.