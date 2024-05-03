Erdoğan-Özel görüşmesinin perde arkası! Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, "İmamoğlu" detayını açıkladı

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, TGRT Haber canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesini değerlendiriyor. Tayyar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Özel'le görüşerek aslında İmamoğlu'nu bir şekilde devre dışı bıraktığını söylüyorlar. Erdoğan'ın Özgür Özel'i muhatap aldığı, bunun da parti içinde (CHP) kavgaya yol açacağı şeklinde tuhaf değerlendirmeler var. Bu yorumlardan İmamoğlu çevresinin bu görüşmeden rahatsız olduğu ortaya çıkıyor" dedi.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programına konuk olarak, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün sorularını cevaplıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özgür Özel'in bugün gerçekleştirdiği görüşmenin perde arkasını değerlendiren Tayyar, görüşmeye yönelik "İmamoğlu" detayını açıkladı.

Tayyar'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

"BU GÖRÜŞME KUTUPLAŞMAYI KIRACAK"

İki güçlü ve büyük partinin genel başkanlarının bir araya gelmesi son derece kıymetli. Çünkü siyasetin zirvesinde yumuşama olduğu zaman, bunun toplumun her katmanına pozitif sirayet edeceğini düşünüyorum. Zaten uzun süredir toplumda sert bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşmanın bir miktar rahatlaması son derece önemli.

"İMAMOĞLU DEVRE DIŞI"

Bu görüşmeden tuhaf bir şekilde, özellikle Ekrem İmamoğlu'na yakın bazı isimler son derece rahatsız. Bu rahatsızlıklarını da paylaşıyorlar. Mesela İsmail Saymaz, zaman zaman Halk TV'de gördüğüm Can Kakışım... Sayın Cumhurbaşkanımızın Özel'le görüşerek aslında İmamoğlu'nu bir şekilde devre dışı bıraktığını söylüyorlar.

MHP'Yİ BIRAKIP CHP İLE İTTİFAK İDDİASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel'i muhatap aldığı, bunun da parti içinde (CHP) kavgaya yol açacağı şeklinde tuhaf değerlendirmeler var. Hatta Can Kakışım, Cumhurbaşkanımızın MHP ile ittifakı bırakıp CHP ile ortaklığa başlayacağını söyledi. Sistem CHP üzerinden değiştirilecekmiş. Bu yorumlardan İmamoğlu çevresinin bu görüşmeden rahatsız olduğu ortaya çıkıyor.

ERDOĞAN RAKİBİNİ Mİ BELİRLİYOR?

Hatta bir yorumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki seçimdeki Özgür Özel'i cumhurbaşkanı adayı olarak planlıyor denildi. Bunların hiçbirinin bir kıymeti yok. AK Parti tarafından görüşmeden rahatsız olan yok. Parlamentoda yeni anayasa çalışmalarına katkı sunarlarsa memnun kalırız. Cumhur İttifakı'nın geleceğine ilişkin bir sorun yok.