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Türkiye-KKTC mutabakatı! İmzalar atıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye-KKTC mutabakatı! İmzalar atıldı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye ile KKTC arasında "KKTC Narenciye Sektöründe İleri Meyve İşleme ve Donmuş-Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi"ne yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda toplantı düzenledi. Toplantıda, "KKTC Narenciye Sektöründe İleri Meyve İşleme ve Donmuş-Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesindeki mutabakat zaptı Yılmaz ve Üstel tarafından imza altına alındı.

40 BİN TON KAPASİTELİ

İmza töreni sonrasında konuşan Yılmaz, KKTC'de üretilen Narenciye ürünleri için ilk etapta 15 bin ton, orta vadede 40 bin ton kapasiteli bir soğuk hava deposu inşa edildiğini aktararak, son teknolojiyle donatılacak tesisin, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çevre ve iklim dostu şeklinde tasarlandığını söyledi.

KIBRIS MESELESİ GÜNDEMDE

Projenin güneş enerjisi kullanılarak yeşil dönüşüm için de örnek bir proje olduğunu dile getiren Yılmaz, Türkiye ve KKTC arasındaki güçlü kardeşlik bağlarını bir kez daha vurguladıklarını aktararak, Kıbrıs meselesinde halihazırda bulunulan aşamayı ele alarak gelecek döneme yönelik öngörüler ve öncelikler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

KKTC TÜRLÜ ENGELLERE RAĞMEN KALKINACAK!

Yılmaz, görüşmede, uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkına reva gördüğü haksız, hukuksuz, insanlık dışı izolasyona rağmen KKTC'nin kalkınması amacıyla yürütülen ortak çalışmaları değerlendirdiklerini anlatarak, bu çerçevede geçen sene imzalanan 2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projelerin bir kez daha üzerinde durduklarını ifade etti.

Türkiye-KKTC görüşmesi! Mutabakat zaptı imzalandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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