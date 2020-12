Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şahit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda 6. düzenlenen Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu toplantısına katıldı.



Bakan Soylu 2011 - 2020 yılları arasında trafikte güven ortamı sağlamak ve can kaybını en aza indirmek için yapılan faaliyetlerden bahsederken, açıkladığı yeni 2021 - 2030 yılı Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem planlarıyla da trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemleri ve yapılacakları duyurdu.



15 Temmuz gecesinin güvenlik alanında milat olduğunu belirten Bakan Soylu şunları söyledi:

"Büyük devletlerin bir diğer ifadeyle köklü bir devlet geleneğine sahip milletlerin şöyle bir özelliği vardır: Büyük travmalardan büyük değişimler çıkarırlar. Aziz milletimiz ve ferasetiyle, köklü devlet geleneği ile 15 Temmuz gecesinin karanlığında yeni bir başlangıç üretti. Millet o gece sadece büyük darbe girişiminin bastırmakla kalmadı. 15 Temmuz gecesi kendisini her alanda ama özellikle güvenlik alanında bir milat olarak belirledi ve her şeye yeni baştan başladı."



Bakan Soylu konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu millete en büyük maliyetleri üretmiş başlıklardan birisi hiç şüphesiz trafik güvenliği olmuştur. 15 Temmuz sonrası dönemde bilinçli politikalarla arttırdığımız personel ve teknik kapasitemizle trafik güvenliği, strateji ve politika uygulama belgemizle ve bunun sahaya yansımalarıyla sadece ceza miktarı değil, yaya öncelikli trafik gibi reform sayılabilecek adımlarla, değiştirdiğimiz denetim anlayışıyla, maket trafik aracı gibi sempatik ama etkili icraatlerle elbette ki Türkiye’nin kalkınmasıyla, karayollarında artan acil müdahale imkanlarıyla neredeyse kadere dönüşecek olan trafik kazaları ciddi bir azalış trendine sokmaya başaran ve BM Genel Kurulu’nun 2013 - 2020 yılları arasında trafik kazalarındaki ölüm vakalarının yüzde 50 azalmasını hedefini tutturabilen dünyada ki iki ülkeden birisi olduk."



Alınan önlemlerle can kayıplarının azaldığı söyleyen Soylu şu bilgileri verdi:

"Türkiye’de 2011 yılında 100 bin araç başına ölüm sayısı 23.8’di. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü’nün, BM’nin hedefini 2011 - 2020 arası yüzde 50 azaltmaktı. 2019 yılında bu sayıyı 10.9’a düşürdük. 2020 yıl sonu hedefi olan 11.9’un altına düşürdük. Böylelikle küresel hedefi 1 yıl önceden revizeye ihtiyaç duymadan hep birlikte gerçekleştirmiş olduk. 2015’te yıllık 7530 olan trafik kazalarındaki can kaybı sayısı 2019’da 5473’e gerilemiştir. 2019 Kasım - 2020 Kasım arasında kaza yeri ve hastane ölümlerinin toplamı uyguladığımız politikalar çerçevesinde 4930 seviyesinin altına inmiştir. Türkiye’nin elde ettiği yürüyüşte geldiğimiz nokta hemen hemen Avrupa seviyesidir. Bahsettiğim bu gelişmeleri ve küresel hedefleri gerçekleştirmek için elbette ki bir dizi planlı adımlar atıldı."



Hazırlanan planlar hakkında da açıklamalar yapan Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Öncelikle Karayolu Trafik Güvenliği Strateji ve Eylem Planı hazırlandı. Burada kazaların en az eviyeye indirilmesi için kısa vadede yapılacaklarla ilgili bir sistem yaklaşımı gerçekleştirildi. Bu çerçevede birincisi mevcut kazaları engellemek ikincisi de geleceğin kazalarını engellemek. Mevcut kazaların engellemek için hem denetimlere ağırlık verdik hem de denetimlerin karakterini değiştirdik. Tuzak kuran denetim anlayışından çok farkındalık oluşturan, yakalanma hissini arttıran, denetim personelinin gönüllüğünü arttırmayı hedefleyen, modern uygulamaları devreye alan bir denetim anlayışını benimsedik. 134 tane aktif trafik eğitim parkımız var. 6 ilde yeni trafik eğitim parkı yaptık ve bunlarla sponsorlarla yaptık. 25 ilde trafik eğitim parklarının kullanımında sıkıntılar vardı. Bunların her birinde yenileme yaptık. 24 ilde de yine sponsorlar vasıtası ile trafik eğitim parkları yapılıyor. Mevcut 134 aktif parka, 127 tane daha ilave etmiş olacağız 2023 yılı hedeflerimizde bu da söz konusu."

"1257 saat helikopter eğitiminin yanı sıra 14 bin 53 saat drone eğitimi yaptık"

Trafik eğitimlerinin yanı sıra teknolojik yatırımlar yaptıklarını da kaydeden Soylu, "Eğitim tırlarımızla şimdiye kadar 54 ilde 540 okuldaki yaklaşık 38 bin öğrenciye bire bir eğitim verdik, pandemi gelince tırlarla olan eğitimi durdurduk. 2018’den bugüne kadar 6 bin emniyet personelinin doğrudan trafik birimlerine ataması yapıldı. Önceden şehirler arası yollarda her 20 kilometreye bir trafik ekibi düşüyordu. Şimdi bu sayı 16 kilometreye düşmüş. Ayrıca motosiklet, drone gibi teknik ekipman alımına da önem verildi. Sadece 2020 yılında 10 ayda 1257 saat helikopter eğitiminin yanı sıra 14 bin 53 saat drone eğitimi yaptık" bilgilerini verdi.



Trafik güvenliği strateji belgesi ve yeni eylem planlarında da bahseden Soylu, "2011 - 2020 planı bitti. Oradaki hedeflerimizi gerçekleştirdik. Geçen mart ayında sizlerle bir araya geldik ve dedik ki bu eşgüdüm toplantısında hep birlikte bir Trafik Güvenliği Strateji Belgesi hazırlayalım. Bu bütün bakanlıkların koordinasyonunda gerçekleşsin aynı zamanda bunda farklı bir şey yapalım. Eylem planını da 2021-2023 olarak kısa vadeli verelim. Daha sonra 2023-2027 olarak, daha sonra da 2027-2030 olarak tasarlayalım. Mart ayından itibaren bütün kurumlarımız çok defa bir araya geldiler ve bir Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi 2021-2030 buraya taslak olarak getirildi" diye konuştu.



Yeni stratejinin ve eylem planlarının trafikte yayalara öncelik sağlamasını hedeflediklerini belirten Soylu, "2021- 2023 Trafik Güvenliği Eylem Planı, yani biz bu strateji belgesi içerisinde bu eylemi nasıl gerçekleştireceğiz. Şimdi önümüzdeki 10 yılın planını yapıyoruz. Şimdi burada yüzde 50 azalış hedefliyoruz. Bu amaçla 2021-2030 Karayolu Güvenliği Strateji Belgesi ve Kara Yolları Trafik Güvenliği Eylem Planı’nı inşallah Sayın Cumhurbaşkanı’mıza da buradaki değerlendirmeler yapıldıktan sonra, kabinede de bakanlarımıza arz ettikten sonra inşallah bu plan, 2021 - 2030 planı olarak hep birlikte devralmış olacağız. 2021 - 2030 planının merkezinde güvenli sistem yaklaşımı ve ‘vizyon 0’ olarak adlandırdığımız, trafikte sıfır can kaybı yaklaşımı yer almaktadır. Güvenli sistem olarak adlandırdığımız yaklaşımın temel mantığı şudur: İnsan hata yapacak ve hep yapacaktır. Öyleyse biz hata yapmaya imkan vermeyen fiziki şartları sağlamalıyız. Çıkış noktamız ve ulaşmak istediğimiz hedef insandır. Öyleyse trafikte de odak noktamız insandır. İşte onun için 2021 - 2030 trafik vizyonumuzu insan merkezli bu iki yaklaşımla tarif ettik ve yine aynı yaklaşım sebebi ile burada bir çok kurumdan arkadaşlarla bir aradayız. Her kurum kendi katkısını, bilgisini, kendi bakış açısını, tecrübesini şu ana kadar yapılan çalışmalarda ortaya koydu. Bundan sonra da koyacak" ifadelerini kullandı.