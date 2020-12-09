Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 2015 yılında Batman’da Türkiye'nin ilk milli insansız hava aracı Bayraktar TB2 İHA’nın ilk 1000 saatlik uçuşunun ardından günlüğünde kaleme aldığı yazıyı anımsatarak, “Tam 5 yıl önce... Envantere yeni giren #BayraktarTB2 görev yapmaya başlamış. Görevde ilk 1000 saati henüz tamamlamış. Şimdi 270 bin saati geride bıraktı. Semalarımızda hür ve özgür.” dedi.

Bayraktar, Twitter hesabından paylaştığı tweette, 2015 yılında Batman’da Türkiye'nin ilk milli insansız hava aracı Bayraktar TB2 İHA’nın ilk 1000 saatlik uçuşunun ardından günlüğünde kaleme aldığı yazıyı hatırlattı.

Kaynak: AA

Etiketler : Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar,