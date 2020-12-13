Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de 2021 Yılı Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde sağlık alanındaki çalışmaları anlattı. CHP Milletvekili Murat Emir’in Covid-19 test kitleriyle ilgili iddialarına görsellerle cevap veren Koca, "Bu iddialarda bulunan arkadaşımız buradaysa gözlerini görmek ve yüzünü görmek istiyorum” dedi. Bakan Koca, koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini ise sesi titreyerek söyledi.