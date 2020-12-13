Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de 2021 Yılı Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde sağlık alanındaki çalışmaları anlattı. CHP Milletvekili Murat Emir’in Covid-19 test kitleriyle ilgili iddialarına görsellerle cevap veren Koca, "Bu iddialarda bulunan arkadaşımız buradaysa gözlerini görmek ve yüzünü görmek istiyorum” dedi. Bakan Koca, koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini ise sesi titreyerek söyledi.
Bakan Koca, CHP’li Emir’in test kitleriyle ilgili iddialarına görsellerle cevap verdi
13.12.2020 - 13:08 | Son Güncelleme: 13.12.2020 - 13:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de 2021 Yılı Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde CHP Milletvekili Murat Emir’in test kitleriyle ilgili iddialarına görsellerle cevap verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
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