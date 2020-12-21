Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
21.12.2020 - 10:24 | Son Güncelleme: 21.12.2020 - 10:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,barış pınarı bölgesi,
754509 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/754509.aspx
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