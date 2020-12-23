Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Videolu cevap

CHP'nin resmi Twitter adresinden Kılıçdaroğlu'nun "Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Organ kaçakçısından vergi alacaksın. Kara para ile devleti dolandırandan para alacaksın. Uyuşturucu paraları, organ ticareti yapanların paraları, fuhuş üzerinden para kazananlar, insan ticareti yapanlar malları Türkiye'ye getirirlerse sıfır vergi" dediği şeklinde video paylaşıldı. Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretliye temas ettiğine dikkat çekildi.

Engel değilmiş

Ancak danışmanları ve partinin önemli isimleri Vergi Usul Kanunu işaret ederek Kılıçdaroğlu'nu kurtarmaya çalıştı. CHP'nin maliyecilerinden İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi Vergi Usul Kanununun maddesini örnek göstererek "Bir faaliyetin suç olması bu faaliyetten elde edilen kazancın vergilendirilmesine engel değildir" açıklamasını yaptı ve Kılıçdaroğlu’nu savundu.

Ceza Kanununda uyuşturucu, insan, organ ticareti yapmak çeşitli oranlarda cezayı öngörüyor.

Kanun ne diyor?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 55’inci maddesinde "Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilir" ifadesi yer alıyor.