Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı: 28 Aralıktan itibaren yurtdışından ülkemize hava yoluyla, 30 Aralıktan itibaren kara yoluyla gelen her yolcunun, son 72 saat İçinde yapılmış negatif PCR testi ibraz etmesi zorunlu olacak. Aksi durumda ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler, Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir.Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler, ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada uçuş öncesinde artık PCR (-) testi zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Ekşi yaptığı açıklamada "Kovid ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımızın isteği doğrultusunda 28 Aralık tarihinden itibaren Türkiye'ye havayolu ile gelecek tüm yolcularımızdan uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış PCR(-) sonuç belgesi istenecektir." ifadelerine yer verdi.