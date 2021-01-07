Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Her fırsatta kurmaylarını sosyal medyadaki algı operasyonlarına karşı daha aktif cevaplar verilmesi konusunda uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak SMA hastalarıyla ilgili yapılan propagandalara cevap verilmesi için talimat vermişti. Bu kapsamda AK Parti, sosyal medyadaki yalan haberlere ve söylemlere karşı ‘haftalıkyalanlar’ hashtag’i ile bir metin hazırlayacak. Metinde, sosyal medyadaki iftiraların doğruları anlatılacak. Böylelikle AK Parti, sosyal medyadaki yalanları doğrularıyla çürütecek. Bu metinler, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve teşkilat tarafından paylaşılacak. İlk ‘haftalıkyalanlar’ metni yayınlandı.

TEŞKİLATLARA BRİFİNG

Yine, AK Parti il teşkilatlarına da gündemle ilgili brifing verilecek. AK Parti’nin bugüne kadar yaptığı hizmetlerin daha iyi anlatılması konusunda yoğun bir şekilde çalışacak olan il teşkilatları, sosyal medyadan yapılan algı operasyonları karşısında vatandaşı bilgilendirecek. Ayrıca, 11 milyona yakın parti üyeleri senkronize bir şekilde hareket edecek ve doğruların anlatılması sağlanacak.