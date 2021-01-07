Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıralama, pasaportla vizesiz seyahate göre yapılıyor. Japonlar 191 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Singapur da 190 ülkeyle ikinci sırada. Bu seneki sıralamaya, koronavirüs sebebiyle uygulanan kısıtlamalar dahil edilmedi. Üçüncü sıra ise 188 ülkeyle Almanya ve Güney Kore’nin. Şaşırtıcı olan ise Çek Cumhuriyeti, Yunanistan ve Malta’nın 184 ülkeyle 8’inci, Macaristan’ın ise 182 ülkeyle 10. olarak ilk 10’da yer alması oldu. 110 ülkeye vizesiz girişle Türkiye, endekste 53. sırada yer aldı. En güçsüz pasaport ise vatandaşları sadece 26 ülkeye vizesiz girebilen Afganistan.