Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? HMGS/2 sınav tarihi araştırılıyor

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre hukuk fakültesi mezunları ve staj başvurusu yapacak adayların katılacağı HMGS/2 sınavı Eylül ayında gerçekleşecek.

Binlerce adayın gündeminde yer alan "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman yapılacak?" sorusuna cevap aranıyor. İşte HMGS sınavına dair tarih ve ayrıntılar…

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI (HMGS/2) NE ZAMAN YAPILACAK?

HMGS sınavı yılda iki defa gerçekleştiriliyor. HMGS'nin ilki 27 Nisan Pazar günü yapılmış, sonuçlar 22 Mayıs'ta duyurulmuştu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacaktır.

HMGS/2 sınavı saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 155 dakika süre içinde soruların cevaplanması gerekiyor.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan ya da nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacaktır.