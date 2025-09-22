3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü! 127 yaşındaki 'Ayşe Nine' hayatını kaybetti
Güncelleme:
3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gören 127 yaşındaki Ayşe Bayrı, Amasya'da hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan Ayşe nine, 5 çocuk ve 20 torun sahibiydi.
Nefes darlığı ve organ yetmezliğinden dolayı bir süredir hastanede tedavi altında olan 1 Temmuz 1898 doğumlu Ayşe Nine, Amasya'nın Suluova ilçesinde hayatını kaybetti.
Osmanlı'nın son üç padişahı II. Abdülhamit, V. Mehmed Reşad ve VI. Mehmed Vahdeddin ile Recep Tayyip Erdoğan'a kadarki 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden Bayrı’nın cenazesi Hacı Mustafa Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Ayşe nine, 5 çocuk ve 20 torun sahibiydi.
"YÖREMİZİN EN YAŞLISIYDI"
Cenaze törenine katıldığı Bayrı’yı geçen sene bayramda evinde ziyaret ettiğini hatırlatan Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, "Ayşe Ninemiz memleketimizin, yöremizin en yaşlısıydı. Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin başı sağ olsun" diye konuştu.
