Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Antalya'da toptancı halinde patlama! Ölü ve yaralılar

Antalya'da toptancı halinde patlama! Ölü ve yaralılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Antalya, Demre, Patlama, Sebze-Meyve, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan sebze meyve toptancı halindeki işletmede patlama meydana geldi. Patlama sonucunda ilk belirlemelere 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Antalya’nın Demre ilçesinde sebze-meyve toptancı halinde bulunan bir deponun içinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Küçükkum Mahallesi’ndeki Demre Toptancı Hali’nde henüz belirlenemeyen nedenle gerçekleşen patlamada yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Depolarda ve çevrede hasara yol açan patlamanın nedeni araştırılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Küçükkum Mahallesi'nde bulunan Demre Toptancı Hali'ndeki depoların birinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada nedeniyle ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'da toptancı halinde patlama! Yaralılar var - 1. Resim

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Olayda, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Depolarda ve araçlarda hasara yol açan patlamanın nedeninin tespiti için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Antalya'da toptancı halinde patlama! Yaralılar var - 2. Resim

"2'SİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR"

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, patlamanın halin depolar bölümünde meydana geldiğini belirterek, "Toptancı halinin içinde alım-satım işine bakan bir ağabeyimiz hayatını kaybetti. 3 işçimiz de yaralı. Hastaneden aldığım bilgiye göre işçilerden 2'sinin hayati tehlikesi bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Antalya'da toptancı halinde patlama! Yaralılar var - 1. Resim

PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, patlamayla birlikte depodan dumanların yükseldiği, bazı çalışanların dışarı çıktığı ve çevredekilerin olay yerinde toplandığı yer alıyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

22 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte günün puan durumu!Mustafa Erkut Ekinci kimdir, Sorgun Belediyesi hangi partide? İşte hayatı ve biyografisi...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gaziantep'te Tarım Müdürlüğü personeli, kalbinden bıçaklanmış halde bulundu! - 3. SayfaTarım Müdürlüğü personeli aracında ölü bulundu!ATM’den para çeken kadını gasbetmeye çalıştı! Saldırgan gözaltına alındı - 3. SayfaATM’den para çeken kadını gasbetmeye çalıştı!Bursa'da kucağında bebeğiyle yürüyen kadını darbettiler! - 3. SayfaKucağında bebeğiyle saldırganların hedefi olduEsenyurt'ta kavga ettikleri adamı, sokak ortasında sopayla darbettiler! - 3. SayfaYaka paça dışarı çıkarıp sokak ortasında darbettilerAhşap bina alevlere teslim oldu! Küle dönen evden karı kocanın cesedi çıkarıldı - 3. SayfaKüle dönen evden karı kocanın cesedi çıkarıldıPelin Karaca cinayetiyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu - 3. SayfaParmaklarını yaktı, "Kötü biri değilim" dedi
Sonraki Haber Yükleniyor...