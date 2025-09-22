Antalya'da toptancı halinde patlama! Ölü ve yaralılar

Antalya’nın Demre ilçesinde sebze-meyve toptancı halinde bulunan bir deponun içinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Küçükkum Mahallesi’ndeki Demre Toptancı Hali’nde henüz belirlenemeyen nedenle gerçekleşen patlamada yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Depolarda ve çevrede hasara yol açan patlamanın nedeni araştırılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Küçükkum Mahallesi'nde bulunan Demre Toptancı Hali'ndeki depoların birinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada nedeniyle ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Olayda, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Depolarda ve araçlarda hasara yol açan patlamanın nedeninin tespiti için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

"2'SİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR"

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, patlamanın halin depolar bölümünde meydana geldiğini belirterek, "Toptancı halinin içinde alım-satım işine bakan bir ağabeyimiz hayatını kaybetti. 3 işçimiz de yaralı. Hastaneden aldığım bilgiye göre işçilerden 2'sinin hayati tehlikesi bulunuyor." ifadelerini kullandı.

PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, patlamayla birlikte depodan dumanların yükseldiği, bazı çalışanların dışarı çıktığı ve çevredekilerin olay yerinde toplandığı yer alıyor.