Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > "Antalya grubu" 2,5 kilo altınla kaçamadı! 2 saatte yakalandılar

"Antalya grubu" 2,5 kilo altınla kaçamadı! 2 saatte yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, kadınlar kuyumcudan 2,5 kilo altın çaldı. "Antalya grubu" olarak bilenen 6 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Sabah saatlerinde, Gazi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcuya gelen kadınlar, fırsat yakaladıkları anda yaklaşık 2,5 kilogram altın çaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. "Antalya grubu" olarak bilinen 6 şüpheli, polisin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı.

2 SAATTE YAKAYI ELE VERDİLER

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, yaptığı açıklamada, olayın odaya intikaliyle birlikte, emniyet birimlerinin hızlıca bilgilendirildiğini söyledi. 

Yüksel, "Yapılan çalışmalar sonucu, şehrimize dışarıdan geldikleri anlaşılan ve "Antalya Grubu" olarak bilinen 6 kişilik organize hırsızlık çetesi, olayın üzerinden yalnızca 2 saat gibi kısa bir süre sonra şehrin çıkış noktalarında yapılan başarılı operasyonlarla yakalanmıştır. Emniyetimizin koordineli çalışması sayesinde, şüpheliler Silvan yolu ve Seyrantepe-Silvan güzergâhlarında oluşturulan uygulama noktalarında kıskıvrak yakalanmış, çalınan ürünlerin akıbetiyle ilgili detaylı çalışmalar başlatılmıştır. Bu vesileyle emniyet teşkilatımızı, özellikle hırsızlık masası ekiplerimizi üstün başarılarından ötürü yürekten tebrik ediyor, esnafımız Mustafa Muzaç kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm sektörümüze ‘geçmiş olsun’ diyoruz” dedi.

"Antalya grubu" 2,5 kilo altınla kaçamadı! 2 saatte yakalandılar - 1. Resim

“ESNAFIMIZ YALNIZ DEĞİL” MESAJI

Yüksel, “Odamız, sürecin başından sonuna kadar olayın takipçisi olmuş, esnafımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır. Bundan sonraki süreçte de emniyetimizle iş birliği içinde konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel hastane hakkında skandal iddialar! Gebelikler ilaç verilerek sonlandırıldı! Bakanlık inceleme başlattı!Gönül Dağı oyuncuları ve karakterleri kimler?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özel hastane hakkında skandal iddialar! Gebelikler ilaç verilerek sonlandırıldı! Bakanlık inceleme başlattı! - 3. SayfaÖzel hastane hakkında skandal iddiaEsenyurt'taki poligonda hem kendini hem eğitmenini vurdu! - 3. SayfaHem kendini hem eğitmeni vurduTrafik magandası sürücüleri tehlikeye attı! Makas atıp hakaretler yağdırdı - 3. SayfaTrafik magandası sürücülere zor anlar yaşattıCami tuvaletinde korkunç olay! Genç adamın cansız bedeni bulundu - 3. SayfaCami tuvaletinde gece yarısı korkunç olay!TikTok’taki skandala Bakanlık el koydu: Kızını canlı yayında oynatan baba gözaltında! - 3. SayfaPara uğruna evladını TikTok'ta kullandıZehir tacirlerine darbe üstüne darbe! 442 kilo metamfetamin ele geçirildi - 3. SayfaSarıyer’de nefes kesen operasyon!
Sonraki Haber Yükleniyor...