Antalya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Antalya'da iki otomobilin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Mehmet B'nin kullandığı 07 EZR 67 plakalı otomobil, Muratpaşa ilçesi 1219. Sokak'ta karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 FC 115 plakalı otomobille çarpıştı.

Antalya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - 1. Resim

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada iki aracın sürücüleri ile yolcular Olcay Ü. ve Derviş Y. yaralandı. Aracında sıkışan Mehmet B, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Filistin için bir araya geldiler: Dünyaca ünlü isimlerden ortak çağrı
