Araç içerisinde çakmak gazı patladı: 3 çocuktan 1'i öldü, 2'si yaralandı

Sivas'ta, Diriliş Mahallesi, Şeyhşamil Caddesi üzerindeki Salı pazarı içerisinde park halindeki aracın içerisinde patlama meydana geldi.

Patlama sırasında aracın içerisinde bulunan 3 çocuk yaralandı. E.Ü. (17), E.Ü. (17), ve M.T.Y (17) isimli yaralı çocuklara ilk müdahale olay yerine giden ambulansta yapıldı.

1 ÇOCUK ÖLDÜ

Yaralı çocuklar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı çocuklardan ikisinin ikiz oldukları öğrenildi. Ağır yaralanan çocuklardan biri, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Patlamanın aracın içerisindeki çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı öğrenildi.