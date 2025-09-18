Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Araç içerisinde çakmak gazı patladı: 3 çocuktan 1'i öldü, 2'si yaralandı

Araç içerisinde çakmak gazı patladı: 3 çocuktan 1'i öldü, 2'si yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Araç içerisinde çakmak gazı patladı: 3 çocuktan 1&#039;i öldü, 2&#039;si yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta araç içerisinde çakmak gazı tüpünün neden olduğu patlamada, araçta bulunan 3 çocuktan 1'i öldü, 2'si yaralandı.

Sivas'ta, Diriliş Mahallesi, Şeyhşamil Caddesi üzerindeki Salı pazarı içerisinde park halindeki aracın içerisinde patlama meydana geldi.

Patlama sırasında aracın içerisinde bulunan 3 çocuk yaralandı. E.Ü. (17), E.Ü. (17), ve M.T.Y (17) isimli yaralı çocuklara ilk müdahale olay yerine giden ambulansta yapıldı.

Araç içerisinde çakmak gazı patlaması: 3 çocuk yaralandı - 1. Resim

1 ÇOCUK ÖLDÜ

Yaralı çocuklar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı çocuklardan ikisinin ikiz oldukları öğrenildi. Ağır yaralanan çocuklardan biri, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Patlamanın aracın içerisindeki çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Anadolu Otoyolu’nda feci kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 1 yaralıFenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF ve MHK'yi topa tuttu: Operasyon yaptılar, intikamı olacaktır
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalya'da 10 gündür kayıp kişinin cesedi yol kenarında bulundu - 3. Sayfa10 gündür kayıp kişinin cesedi yol kenarında bulunduAnadolu Otoyolu’nda feci kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 1 yaralı - 3. SayfaAnadolu Otoyolu’nda feci kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 1 yaralıKarabük'te yerleşim yeri yakınında yangın paniği! İtfaiye ve mahalleli seferber oldu - 3. SayfaYerleşim yakınında yangın paniği! Mahalleli seferber olduTırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 3 kişi hayatını kaybetti - 3. SayfaTırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 3 kişi hayatını kaybettiİstanbul'da "huzur" uygulaması! Polis her noktada sahadaydı - 3. Sayfaİstanbul'da "huzur" uygulaması! Polis her noktada sahadaydıMiras için babasına bombalı tuzak kurmuştu! Sanığın savunması pes dedirtti - 3. SayfaMiras için babasına bombalı tuzak kurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...