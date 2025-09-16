Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Elazığ'da şiddetli patlama sesi duyuldu, Valilikten açıklama geldi

Elazığ'da şiddetli patlama sesi duyuldu, Valilikten açıklama geldi

Elazığ Valiliğinden Hankendi Mahallesi civarında patlama sesi duyulduğu ihbarlarına ilişkin açıklama geldi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bölgede herhangi bir hava aracının düşmediğini, sesin sonik patlamadan kaynaklandığını ifade etti.

Elazığ duyulan patlama sesinin nedeni belli oldu. Sesin sonik patlama sonucu meydana geldiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hankendi Mahallesi ve Baskil ilçesinde bir patlama sesi duyuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne sesle ilgili çok sayıda ihbarda bulunulurken, sosyal medyada bir hava aracının düştüğü yönünde paylaşımlar yapıldı. Çıkan sesin jetlerin geçişi sırasında meydana gelen sonik patlama olduğu öğrenildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bölgede herhangi bir hava aracının düşmediğini, sesin sonik patlamadan kaynaklandığını ifade etti.

