Elazığ'da başkomiser dehşeti yaşattı! Evine erken gelince gerçeği öğrendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da eve gelen başkomiser M.K. eşini jandarma personeli O.Ö. ile gördü. Çıkan kavgada jandarma personeli öldü.
Korkunç olay Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde bir sitede yaşandı. Başkomiser M.K. öğle vakti evine geldi. İçeri giren M.K., jandarma personeli olan O.Ö. (44) ile karşılaştı.
Bunun üzerine çıkan tartışma ve kavga sonucunda, başkomiser belinden çıkardığı silahla defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olan O.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürülüyor.
