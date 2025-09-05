Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ağabeyini o halde gören genci kimse tutamadı! Dehşet anları kamerada

Ağabeyini o halde gören genci kimse tutamadı! Dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da iki arkadaş arasındaki alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü. Yumruklu saldırıya uğrayan ağabeyini gören 20 yaşındaki A.U.D. da C.H.'yi bıçakladı. Saldırgan gözaltına alınırken o anlar kameralara yansıdı.

Atakum ilçesinde gerçekleşen olayda, M.D. (28) arkadaşı C.H.’den (27) borç verdiği parayı istemeye gitti. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada ağabeyinin darp edildiğini gören A.U.D. (20), elindeki bıçakla kavgaya dahil olup C.H.’yi art arda bıçakladı.

Ağabeyini o halde gören genci kimse tutamadı! Dehşet anları kamerada - 1. Resim

OLAY ANI KAMERADA

Yaralanan C.H. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. A.U.D. ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Ağabeyini o halde gören genci kimse tutamadı! Dehşet anları kamerada - 2. Resim

Adliyeye sevk edilen A.U.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Suya düşen arkadaşını kurtaracaktı... İkisinin de cesedi bulunduTürkiye Gürcistan maçı nerede oynanacak, ne zaman?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kundaklamada itiraf geldi! Her şeyi anlattılar... Yangını boşanma aşamasındaki damat başlatmış - 3. SayfaYangını kimin başlattığı ortaya çıktı17 yaşındaki Yağız Yıldız’ın acı sonu… Staj yaparken can verdi - 3. Sayfa17 yaşındaki Yağız Yıldız’ın acı sonu… Staj yaparken can verdiUyuşturucu cinayeti! Katilin yakalandığı yer şaşırttı - 3. SayfaAfyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesiÜniversite kaydı dönüşü facia! Otomobilde yanarak can verdiler - 3. SayfaÜniversite kaydı dönüşü faciaYolun karşısına geçecekti... Ticari aracın çarptığı adam havada savruldu: O anlar kamerada - 3. SayfaYolun karşısına geçecekti: Havada savruldu! Feci kaza kameradaİstanbul'da yangın çıkaran şahıs yakalandı - 3. Sayfaİstanbul'da yangın çıkaran şahıs yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...