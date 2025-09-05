Ağabeyini o halde gören genci kimse tutamadı! Dehşet anları kamerada
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Samsun'da iki arkadaş arasındaki alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü. Yumruklu saldırıya uğrayan ağabeyini gören 20 yaşındaki A.U.D. da C.H.'yi bıçakladı. Saldırgan gözaltına alınırken o anlar kameralara yansıdı.
Atakum ilçesinde gerçekleşen olayda, M.D. (28) arkadaşı C.H.’den (27) borç verdiği parayı istemeye gitti. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada ağabeyinin darp edildiğini gören A.U.D. (20), elindeki bıçakla kavgaya dahil olup C.H.’yi art arda bıçakladı.
OLAY ANI KAMERADA
Yaralanan C.H. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. A.U.D. ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen A.U.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar