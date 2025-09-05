Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kundaklamada itiraf geldi! Her şeyi anlattılar... Yangını boşanma aşamasındaki damat başlatmış

Kundaklamada itiraf geldi! Her şeyi anlattılar... Yangını boşanma aşamasındaki damat başlatmış

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'da 4 ev, 4 samanlık ve 4 ahırı yok eden yangının nedeni kundaklama çıktı. Hayati Çelik'in evini yakan kişinin kızının boşanma davasında olduğu eşi olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan biri kadın 2 kişi, jandarmada verdikleri ifadede yangını damat Harun Y.'nin çıkardığını ve kendilerini otoyolda araçtan indirdiklerini itiraf etti.

Bolu'da Aşağı Soku Yaylası dün kabusu yaşadı. Hayati Çelik'in evinde kundaklama sonucu yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ahşap yapıların bulunduğu alanda hızla yayıldı.

Yangında 4 ev, 4 samanlık ve 4 ahır tamamen kül oldu.

Kundaklamada itiraf geldi! Her şeyi anlattılar... Yangını boşanma aşamasındaki damat başlatmış - 1. Resim

KUNDAKÇI EN YAKINI ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı. Öte yandan yapılan incelemelerde, yangının Hayati Çelik'in boşanma aşamasındaki kızının eşi Harun Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi.

Ekipler durumu değerlendirdikten sonra, Harun Y.'nin yaylaya geldiği otomobili tespit ederek TEM Otoyolu üzerinde durdurdu. Otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kundaklamada itiraf geldi! Her şeyi anlattılar... Yangını boşanma aşamasındaki damat başlatmış - 2. Resim

İTİRAF ETTİLER

Kundaklama olayıyla ilgili yakalanan 2 kişi, jandarmada verdikleri ifadede yangını Harun Y.'nin çıkardığını ve kendisini otoyolda araçtan indirdiklerini itiraf etti.

Kundaklamada itiraf geldi! Her şeyi anlattılar... Yangını boşanma aşamasındaki damat başlatmış - 3. Resim

Harun Y.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

