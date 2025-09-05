Kundaklamada itiraf geldi! Her şeyi anlattılar... Yangını boşanma aşamasındaki damat başlatmış

Bolu'da Aşağı Soku Yaylası dün kabusu yaşadı. Hayati Çelik'in evinde kundaklama sonucu yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ahşap yapıların bulunduğu alanda hızla yayıldı.

Yangında 4 ev, 4 samanlık ve 4 ahır tamamen kül oldu.

KUNDAKÇI EN YAKINI ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı. Öte yandan yapılan incelemelerde, yangının Hayati Çelik'in boşanma aşamasındaki kızının eşi Harun Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi.

Ekipler durumu değerlendirdikten sonra, Harun Y.'nin yaylaya geldiği otomobili tespit ederek TEM Otoyolu üzerinde durdurdu. Otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

İTİRAF ETTİLER

Kundaklama olayıyla ilgili yakalanan 2 kişi, jandarmada verdikleri ifadede yangını Harun Y.'nin çıkardığını ve kendisini otoyolda araçtan indirdiklerini itiraf etti.

Harun Y.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.