Kahramanmaraş'taki yangının nasıl çıktığı anlaşıldı! Kundak anları saniye saniye görüntülendi

Edinilen bilgiye göre önceki ay Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında H.D.'ye ait dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

KAHRAMANMARAŞ'TA KUNDAK ANLARI

Maddi hasar oluştuğu yangında can kaybı yaşanmadı. Yangının elektrik aksamdan çıktığı değerlendirilirken binanın güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Görüntülerde şapkalı ve maskeli bir kişinin yanıcı maddeyi daire kapısına dökerek ateşe verdiği ve olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Görüntülerde şahsın elindeki yanıcı maddeyi kapı girişine döktüğü daha sonra ateşe verip uzaklaştığı görüldü.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.