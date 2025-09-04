Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kahramanmaraş'taki yangının nasıl çıktığı anlaşıldı! Kundak anları saniye saniye görüntülendi

Kahramanmaraş'taki yangının nasıl çıktığı anlaşıldı! Kundak anları saniye saniye görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangının, çıkma anının görüntüleri belgelendi. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonrası kundaklama sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre önceki ay Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında H.D.'ye ait dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş'taki yangının nasıl çıktığı anlaşıldı! Kundak anları saniye saniye görüntülendi - 1. Resim

KAHRAMANMARAŞ'TA KUNDAK ANLARI

Maddi hasar oluştuğu yangında can kaybı yaşanmadı. Yangının elektrik aksamdan çıktığı değerlendirilirken binanın güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Görüntülerde şapkalı ve maskeli bir kişinin yanıcı maddeyi daire kapısına dökerek ateşe verdiği ve olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Görüntülerde şahsın elindeki yanıcı maddeyi kapı girişine döktüğü daha sonra ateşe verip uzaklaştığı görüldü.

Kahramanmaraş'taki yangının nasıl çıktığı anlaşıldı! Kundak anları saniye saniye görüntülendi - 2. Resim

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

