Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: Yaralılar arasında bebek de var

Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: Yaralılar arasında bebek de var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kahramanmaraş&#039;ta zincirleme kaza: Yaralılar arasında bebek de var
Trafik Kazası, Zincirleme Kaza, Onikişubat, Kahramanmaraş, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari araçla iki otomobilin çarpıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari araçla iki otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 46 AD 425 ve 46 HV 326 plakalı otomobiller ile 27 VD 906 plakalı hafif ticari araç, Dadağlı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde çarpıştı.

Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: Yaralılar arasında bebek de var - 1. Resim

6 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Şamil Tayyar'dan "CHP'de Özgür Özel dönemi bitti" çıkışı: Rotayı Kılıçdaroğlu belirleyecek Tekirdağ'da acı olay! Kimyasal sıvı kazanına düşen işçi öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tekirdağ'da acı olay! Kimyasal sıvı kazanına düşen işçi öldü - 3. SayfaTekirdağ'da acı olay! Kimyasal sıvı kazanına düşen işçi öldüMardin'de zincirleme kazada can pazarı! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaZincirleme kazada can pazarı! Çok sayıda yaralı varKayseri'de dün bıçaklar konuştu! 1 günde 3 kişi öldürüldü - 3. Sayfa1 günde 3 kişi öldü! Öldürüp sigara içtiAdanalı bilim adamı Furkan Dölek ABD'de kayboldu! Acılı ailenin iddiaları çok konuşulur - 3. SayfaAdanalı bilim adamı ABD'de kayboldu!Lüks araç, tonlarca demirin altında kaldı! Yaralılar var - 3. SayfaLüks araç, tonlarca demirin altında kaldı!Grubun lideriydi! Restoranda vurulan Samsunspor taraftarı son yolculuğuna uğurlandı - 3. SayfaSamsunspor taraftarı son yolculuğuna uğurlandı
Sonraki Haber Yükleniyor...