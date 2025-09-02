Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mardin'de zincirleme kazada can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari araç, otomobil ve beton mikserinin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araç, otomobil ve beton mikserinin çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Fırat Mahallesi'nde hafif ticari araç, otomobil ve beton mikseri çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

