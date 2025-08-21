Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mardin'de acı olay: İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu!

Mardin'de acı olay: İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu!

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Mardin&#039;de acı olay: İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu!
Mardin, Artuklu, Ölüm, Kız Kardeşler, İhbar, Haber
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 60 ve 65 yaşlarındaki iki kız kardeş, evlerinde ölü bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine eve giren ekipler, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde biri 60, diğeri 65 yaşındaki iki kız kardeş evlerinde ölü bulundu.

Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler mevkisinde yaşayan Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Mardin'de acı olay: İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu! - 1. Resim

10 GÜN ÖNCE HAYATLARINI KAYBETMİŞLER

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, evde 2 kardeşin cansız bedenlerini buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemeye göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının olay yerinde incelemesi tamamlandı. İncelemenin ardından kardeşlerin cansız bedenleri Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine, buradan da otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

