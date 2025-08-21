Karabük'te esrarengiz olay: Lunapark işletmecisi ölü bulundu

Karabük'te Atatürk Bulvarı üzerindeki lunapark içerisinde oyun işletmeciliği yapan 63 yaşındaki Yüksel Darı'yı hareketsiz bir şekilde yattığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Darı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Darı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.