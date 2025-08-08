Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mardin'de silahlı saldırı! Evlerinde can verdiler...

Mardin'de silahlı saldırı! Evlerinde can verdiler...

Mardin&#039;de silahlı saldırı! Evlerinde can verdiler...
3. Sayfa Haberleri

Mardin'de akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Karabend kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle akraba olan iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın ardından, Mehmet Bakan (60) ve yengesi Gülten Bakan'ın (42) evine giden kimliği belirsiz kişi veya kişiler, silahla ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan Mehmet Bakan ve Gülten Bakan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS KAÇAN ZANLILARIN PEŞİNDE

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

