Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Siirt'te husumetliler çatıştı, JÖH müdahale etti! Ölü ve yaralı var

Siirt'te husumetliler çatıştı, JÖH müdahale etti! Ölü ve yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Siirt&#039;te husumetliler çatıştı, JÖH müdahale etti! Ölü ve yaralı var
Siirt, Eruh, Çatışma, Silahlı, Ölü, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt'in Eruh ilçesinde husumetli taraflar arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında husumet bulunan M.S., A.S., M.Ş., S.S., A.S. ve L.S. isimli şahıslar arasında silahlı çatışma çıktığı, kavgada Abdulmenav Sartık olay yerinde hayatını kaybederken, M.S. ise ağır yaralı olarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

JÖH TİMLERİ MÜDAHALE ETTİ

Açıklamada, olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine takviye olarak bir Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi daha sevk edildiği, olay yerinde 4 adet av tüfeği ele geçirilirken, 6 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Valilik, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandıNijerya'da çete üyelerine hava operasyonu! 30 ölü var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
33 yıl hapisle aranıyordu, raf arkasında yakalandı! - 3. Sayfa33 yıl hapisle aranıyordu, raf arkasında yakalandı!Hastanede ilginç olay! Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu - 3. SayfaDoğuma geldi, polis zoruyla kocasını kovdurduKarabük'ta akıl almaz manzara! Çayını demleyip, sandalyesini kapan orman yangını izlemeye gitti - 3. SayfaÇayını demleyip, sandalyesini alan yangını izlemeye gittiPikniğe giden aile hayatının şokunu yaşadı! Sular bir anda yükseldi... - 3. SayfaPikniğe giden aile hayatının şokunu yaşadı!Van'da korkunç kaza! Hurda yığınına dönen araçta can verdiler - 3. SayfaVan'da korkunç kaza! Hurda yığınına dönen araçta can verdilerAYM'den felç kalan hasta için ihlal kararı! "Tazminat faizi, olay anından işletilmeli" - 3. SayfaAYM'den felç kalan hasta için ihlal kararı!
Sonraki Haber Yükleniyor...