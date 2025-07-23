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10 yaşındaki çocuk 35 yaşındaki akrabasını öldürdü!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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10 yaşındaki çocuk 35 yaşındaki akrabasını öldürdü!
Kahramanmaraş, Çocuk, Olay, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki çocuk evde bulduğu pompalı tüfekle oynadığı sırada dayısının oğlunu vurdu. 35 yaşındaki adam tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Olay Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşandı. 10 yaşındaki M.U.P., evde bulduğu pompalı tüfekle oynamaya başladı. İddiaya göre oynadığı sırada 35 yaşındaki dayısının oğlu E.Ç.'yi de kazara vurdu. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan E.Ç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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