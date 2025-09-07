Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Elazığ'da inanılmaz ölüm! Yarım saat arayla 2 defa araba çarptı

Elazığ'da inanılmaz ölüm! Yarım saat arayla 2 defa araba çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elazığ&#039;da inanılmaz ölüm! Yarım saat arayla 2 defa araba çarptı
Elazığ, Trafik Kazası, Yaşlı Adam, Ölüm, Trafik, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da 94 yaşındaki Mehmet İzgi'ye bankaya giderken otomobil çarptı. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkan İzgi, hastaneye gitmeyi kabul etmeyip yoluna devam etti. Ancak yaşlı adama yarım saat sonra yeniden başka bir araç çarptı. Yaşlı adam kaldırıldığı hastanede 20 gün sona vefat etti.

Elazığ'da 18 Ağustos'ta meydana gelen olayda, 94 yaşındaki Mehmet İzgi, emekli maaşını çekmek için evden çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan İzgi'ye otomobil çarptı.

Sürücü ve çevredekilerin yardımı ile ayağa kaldırılan yaşlı adam, 'ben iyiyim' diyerek ambulans çağrılmasını kabul etmedi. Ardından bankaya giden ve parasını çeken İzgi, eve gitmek için yola koyuldu.

Elazığ'da inanılmaz ölüm! Yarım saat arayla 2 defa araba çarptı - 1. Resim

İKİ KEZ ARABA ÇARPTI

Aynı yerden yine yolun karşısına geçmeye çalışan İzgi'ye bu kez başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle İzgi, bu sefer ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da inanılmaz ölüm! Yarım saat arayla 2 defa araba çarptı - 2. Resim

Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı. İzgi, 20 günün ardından yaşam mücadelesini kaybetti.

İzgi, bugün Hz. Ali Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Irak’ta aşiret çatışması orduya sıçradı! Çok sayıda ölü ve yaralı varOnlarca yanmış gülle bulundu! Tarihi kalenin saklı yapıları ortaya çıkarıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Komşuları pusuya düşürdü! 2 kardeşi tüfekle ateş açarak katletti - 3. SayfaKomşuları 2 kardeşi pusuya düşürdü!Düğünde tavuklu pilav faciası! 21 kişi hastanelik oldu - 3. SayfaDüğünde tavuklu pilav faciası! 21 kişi hastanelik olduAyvalık açıklarında göçmen botu kaza yaptı: 5 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp - 3. SayfaGöçmen botu, Sahil Güvenlik'le çarpıştı: 5 ölüİspanya'daki hesabı İtalya'ya taşıdılar! Türk çeteleri Avrupa'yı ayağa kaldırdı - 3. SayfaTürk çeteleri Avrupa'yı ayağa kaldırdı!Samsun'da dehşet evi! 82 yaşındaki adam feci halde bulundu - 3. Sayfa82 yaşındaki adam feci halde bulunduGanime Sedef Bahçeci'nin yaşadığı dehşet Adana'nın dilinde! Annesi her şeyi ortaya çıkardı - 3. SayfaYaşadığı dehşet Adana'nın dilinde!
Sonraki Haber Yükleniyor...