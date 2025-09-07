Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Düğünde tavuklu pilav faciası! 21 kişi hastanelik oldu

Düğünde tavuklu pilav faciası! 21 kişi hastanelik oldu

- Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir düğünde tavuklu pilav yiyen 21 kişi hastaneye başvurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen bazı davetliler rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan kişiler, İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede tedavi altına alınan 21 kişi, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

