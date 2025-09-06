Hastanede yangın paniği! Sigara, facianın eşiğine getirdi

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki devlet hastanesinde adeta facianın eşiğinden dönüldü. Edinilen bilgiye göre; hastanedeki bir odada yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği esnada odadaki yangın söndürme sistemi devreye girdi.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINDA

Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ve yangın söndürme sistemi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGININ NEDENİ: SİGARA

Yangın nedeniyle hastaneye dolan duman, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde yangının koltukta içilen sigaradan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.