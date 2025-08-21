Çorum'da belediye personeline müjde! Kişi başı 90 bin TL promosyon verilecek

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ı ziyaret etti. Görüşmede, iki kurum banka promosyonu konusunda anlaşmaya vardı.

PROMOSYON 90 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

Belediyeden yapılan açıklamada değerlendirmesine yer verilen Başkan Aşgın, Çorum Belediyesine verilen en yüksek banka promosyonu teklifinin 80 bin 500 lira olduğunu, yaptıkları görüşmeler neticesinde rakamı 90 bin liraya çıkardıklarını belirtti.

"PROMOSYONLAR EYLÜL MAAŞININ ARDINDAN BANKA HESAPLARINA YATIRILACAK"

Desteğinden ötürü Halkbank Genel Müdürü Aslan'a teşekkür eden Aşgın, şunları kaydetti: