Çorum'da belediye personeline müjde! Kişi başı 90 bin TL promosyon verilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum Belediyesi ile Halkbank arasında yapılan anlaşmayla 2 bin 393 belediye çalışanına, 83 bin lirası nakit, 7 bin lirası alışveriş puanı olacak şekilde toplam 90 bin lira banka promosyonu ödeneceği belirtildi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ı ziyaret etti. Görüşmede, iki kurum banka promosyonu konusunda anlaşmaya vardı.

PROMOSYON 90 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

Belediyeden yapılan açıklamada değerlendirmesine yer verilen Başkan Aşgın, Çorum Belediyesine verilen en yüksek banka promosyonu teklifinin 80 bin 500 lira olduğunu, yaptıkları görüşmeler neticesinde rakamı 90 bin liraya çıkardıklarını belirtti.

"PROMOSYONLAR EYLÜL MAAŞININ ARDINDAN BANKA HESAPLARINA YATIRILACAK"

Desteğinden ötürü Halkbank Genel Müdürü Aslan'a teşekkür eden Aşgın, şunları kaydetti:

"Banka promosyonu 83 bin lira nakit ve 7 bin lira alışveriş puanı olarak belirlendi. Çalışanlarımızın hakkını en iyi şekilde almak için devreye girdik. 80 bin 850 lira olan promosyonu, Genel Müdürümüz Osman Arslan'ın desteğiyle 90 bin liraya çıkardık. Promosyonlar eylül maaşının ardından banka hesaplarına yatırılacak. Halkbank ile yapılan anlaşma kapsamında, Çorum Belediyesi bünyesindeki memur, kadrolu işçi, belediye şirketleri personeli ve Çevre Belediyeler Birliği personeli olmak üzere toplam 2 bin 393 personele 215 milyon 370 bin lira promosyon ödemesi yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı

