Tarihi ceza bitti! Hakemle kafa kafaya gelen Paulo Fonseca aylar sonra takımının başında
Olympique Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın, Mart 2025'te oynanan Brest maçında hakeme yönelik hareketi nedeniyle aldığı 9 aylık cezası sona erdi. Hakemle kafa kafaya gelen 52 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, deplasmanda 1-0 mağlup oldukları Lorient karşılaşmasında takımının başında yer aldı.
- Fonseca, 7 Aralık Pazar günü oynanan Lorient maçında kulübeye döndü.
- Fonseca, Lyon ile Brest arasında oynanan maçın 96. dakikasında hakemi kafa atar gibi bir harekette bulunmuştu.
- Fonseca, davranışından dolayı özür dilemişti.
Ligue 1'de Paulo Fonseca'nın, 2 Mart 2025 tarihinde oynanan ve 2-1 sonuçlanan Olympique Lyon-Brest maçında hakem hakem Benoit Millot'a yönelik hareketi nedeniyle aldığı 9 aylık ceza sona erdi. Fonseca, 7 Aralık Pazar günü TSİ 22.45'te başlayan Lorient karşılaşmasında kulübeye döndü.
Portekizli teknik adam, Ligue 1 Disiplin Komitesi tarafından verilen cezanın 30 Kasım 2025'te tamamlanmasıyla birlikte takımının başındaki yerini alırken, karşılaşma Lorient lehhine 1-0 sonuçlandı. 52 yaşındaki çalıştırıcı yönetimindeki Lyon, Fransa Ligue 1'de 15 haftalık bölümde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 5'nci sırada yer alıyor.
NE OLMUŞTU?
Ligue 1'in 24'üncü haftasında Lyon'un ile Brest arasında oynanan maçın 96'ncı dakikasında, VAR incelemesi sonucu Brest lehine penaltı verilmesi sonucu Portekizli teknik adam, hakeme sert tepki göstermiş ve kafa atar gibi bir harekette bulunmuştu. Fonseca, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında bu davranışından dolayı özür dilemişti.