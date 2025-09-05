Bursa'da zehir tacirlerine darbe! 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Orhangazi ilçesinde operasyon düzenlendiğini belirtti.

"POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Operasyonda, 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilogram ham madde ele geçirdiklerini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti: