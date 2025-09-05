Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bursa'da zehir tacirlerine darbe! 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Bursa'da zehir tacirlerine darbe! 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa'da düzenlenen operasyonda 300 bin uyuşturucu hap ve 48 kilogram ham madde ele geçirilirken, 3 şüpheli de yakalandı.

Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Orhangazi ilçesinde operasyon düzenlendiğini belirtti.

"POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Operasyonda, 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilogram ham madde ele geçirdiklerini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonda 3 şüpheliyi yakaladık. 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bursa Valimizi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Bursa İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İşsizlik maaşı yattı mı! Ne zaman, saat kaçta yatar? Eylül ödemesi araştırılıyorNiğde'de yangın nerede çıktı? Niğde OSB yangınında son dakika gelişmesi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sahibi ve müdürü casusluktan tutuklanmıştı! ASSAN soruşturmasında 3 gözaltı daha - Gündem'Casusluk' soruşturmasında 3 gözaltı daha!Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira... - GündemSosyal medyada tetikçi aranıyor!Savcı cinayetinde yeni ifade ortaya çıktı! "Beni de öldürmeye teşebbüs etti" - GündemSavcı cinayetinde yeni ifade ortaya çıktıKongre iptalinde yetki kimde? Hukukçulardan çarpıcı ifadeler - GündemKongre iptalinde yetki kimde?Hile hurda CHP’yi darmaduman etti! 'Organize işler' bildiğiniz gibi... - GündemHile hurda CHP’yi darmaduman ettiBeykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı! Davada tutuklu sanık kalmadı - GündemBeykoz Belediye Başkanı tahliye edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...