Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen operasyon sonucu 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalarda 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonlarda 8 şüphelinin de yakalandığını belirten Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalarda; Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonumuzda; 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Operasyonda 8 şüpheliyi yakaladık.

Mersin Valimizi, operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren MİT mensuplarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum.

Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz" 

