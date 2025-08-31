19 ilde 'siber' operasyon! Milyonlarca liraya el konuldu

'Siber suçlarla mücadele' kapsamında son 10 günde 198 şüpheliyi yakalandı, 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 il merkezli düzenlenen 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlara dair bilgi verdi. Yerlikaya, 49 şüpheli şahsın tutuklandığını, 10’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

YAKALANANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yerlikaya, paylaşımında şu detaylara yer verdi:

"Operasyonlarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu.

Şüphelilerin;

Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve suçtan elde ettikleri geliri akladıkları,

“Araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve

Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli olmak üzere Bursa, Van, Elazığ, Manisa, Kars, Muğla, Denizli, Adana, Yalova, Uşak, Ankara, Ağrı, İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Antalya, Düzce, Iğdır, Kırıkkale, Kocaeli, Ordu’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."