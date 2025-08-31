Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 19 ilde 'siber' operasyon! Milyonlarca liraya el konuldu

19 ilde 'siber' operasyon! Milyonlarca liraya el konuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
19 ilde &#039;siber&#039; operasyon! Milyonlarca liraya el konuldu
Siber Suç, Operasyon, İçişleri Bakanlığı, Yakalama, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde siber suçlarla mücadele kapsamında 198 şüphelinin yakalandığını ve 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

'Siber suçlarla mücadele' kapsamında son 10 günde 198 şüpheliyi yakalandı, 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 il merkezli düzenlenen 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlara dair bilgi verdi. Yerlikaya, 49 şüpheli şahsın tutuklandığını, 10’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

YAKALANANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yerlikaya, paylaşımında şu detaylara yer verdi:

"Operasyonlarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu.

Şüphelilerin;

  • Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,
  • Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,
  • Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve suçtan elde ettikleri geliri akladıkları,  
  • “Araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve
  • Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. 

Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli olmak üzere Bursa, Van, Elazığ, Manisa, Kars, Muğla, Denizli, Adana, Yalova, Uşak, Ankara, Ağrı, İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Antalya, Düzce, Iğdır, Kırıkkale, Kocaeli, Ordu’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kral Kaybederse'nin Özlem'i Nilperi Şahinkaya'nın acı günü... "Sensiz nasıl yapacağım"ShiftDelete’in patronu Hakkı Alkan'dan skandal hareket! Çalışanı Samet Jankovic'e saksı fırlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ShiftDelete’in patronu Hakkı Alkan'dan skandal hareket! Çalışanı Samet Jankovic'e saksı fırlattı - GündemShiftDelete’in patronundan skandal hareket!Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı! Pazar planı yapanlar dikkat - GündemMeteoroloji'den il il sağanak uyarısı22 aydır tek söz etmemişti: Kılıçdaroğlu, kurultay için kararını verdi! - Gündem"Kurultay için kararını verdi!"Yeni adli yılda kritik davalar masada! Yarın düzenlenecek törenle başlayacak - GündemYeni adli yılda kritik davalar masada!Interpol'ün aradığı "Golani" çetesine darbe! 9 kişi tutuklandı - GündemInterpol'ün aradığı "Golani" çetesine darbe!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e gitti! Şanghay zirvesine katılacak - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e gitti!
Sonraki Haber Yükleniyor...