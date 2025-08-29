Tır, jandarma aracına çarpmıştı! Bakan Yerlikaya 'uyuşturucu' detayını açıkladı

İstanbul Çekmeköy’de bulunan Hüseyinli gişelerinde dün meydana gelen kaza gündem olmuştu. Tır şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve kontrol noktasındaki jandarma aracına çarpmıştı. Kazanın etkisiyle savrulan ekip aracı yol kenarındaki sulama kanalına düşmüş ve kazada ekip aracında bulunan 2 jandarma personeli ve tırda bulunan 2 şoför ile bölgedeki 1 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tır şoförünün gözaltına alındığını, tırda yapılan aramalar sonucu uyuşturucu madde bulunduğunu ve tır şoförünün de kan tahlilinde bir miktar uyuşturucuya rastlandığını açıkladı.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: