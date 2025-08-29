Tır, jandarma aracına çarpmıştı! Bakan Yerlikaya 'uyuşturucu' detayını açıkladı
İstanbul Çekmeköy gişelerinde jandarma aracına çarpan tır sürücüsü dehşet saçmış, 2'si tırda olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sürücünün gözaltına alındığını ve araçta uyuşturucu bulunduğunu açıkladı.
İstanbul Çekmeköy’de bulunan Hüseyinli gişelerinde dün meydana gelen kaza gündem olmuştu. Tır şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve kontrol noktasındaki jandarma aracına çarpmıştı. Kazanın etkisiyle savrulan ekip aracı yol kenarındaki sulama kanalına düşmüş ve kazada ekip aracında bulunan 2 jandarma personeli ve tırda bulunan 2 şoför ile bölgedeki 1 kişi yaralanmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tır şoförünün gözaltına alındığını, tırda yapılan aramalar sonucu uyuşturucu madde bulunduğunu ve tır şoförünün de kan tahlilinde bir miktar uyuşturucuya rastlandığını açıkladı.
Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Çekmeköy’de Hüseyinli gişelerine ve otoyol jandarma aracımıza çarpan tır ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; tır şoförü Y.Ö. gözaltına alınmış, tırda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunmuş, tır şoförünün yapılan tahlilinde ise madde tespit edilmiştir. Kazada yaralanan Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Hasan Doğan ve Uzman Çavuş Mustafa Karahaliloğlu ile yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Trafik bir yaşam alanıdır; direksiyon başına geçen herkesin sorumluluğu büyüktür. Ülkemizde trafik kültürünü yerleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."