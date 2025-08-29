Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tır, jandarma aracına çarpmıştı! Bakan Yerlikaya 'uyuşturucu' detayını açıkladı

Tır, jandarma aracına çarpmıştı! Bakan Yerlikaya 'uyuşturucu' detayını açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tır, jandarma aracına çarpmıştı! Bakan Yerlikaya &#039;uyuşturucu&#039; detayını açıkladı
İstanbul, Çekmeköy, Kaza, Trafik Kazası, Jandarma, Tır, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Çekmeköy gişelerinde jandarma aracına çarpan tır sürücüsü dehşet saçmış, 2'si tırda olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sürücünün gözaltına alındığını ve araçta uyuşturucu bulunduğunu açıkladı.

İstanbul Çekmeköy’de bulunan Hüseyinli gişelerinde dün meydana gelen kaza gündem olmuştu. Tır şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve kontrol noktasındaki jandarma aracına çarpmıştı. Kazanın etkisiyle savrulan ekip aracı yol kenarındaki sulama kanalına düşmüş ve kazada ekip aracında bulunan 2 jandarma personeli ve tırda bulunan 2 şoför ile bölgedeki 1 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tır şoförünün gözaltına alındığını, tırda yapılan aramalar sonucu uyuşturucu madde bulunduğunu ve tır şoförünün de kan tahlilinde bir miktar uyuşturucuya rastlandığını açıkladı.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Çekmeköy’de Hüseyinli gişelerine ve otoyol jandarma aracımıza çarpan tır ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; tır şoförü Y.Ö. gözaltına alınmış, tırda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunmuş, tır şoförünün yapılan tahlilinde ise madde tespit edilmiştir. Kazada yaralanan Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Hasan Doğan ve Uzman Çavuş Mustafa Karahaliloğlu ile yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Trafik bir yaşam alanıdır; direksiyon başına geçen herkesin sorumluluğu büyüktür. Ülkemizde trafik kültürünü yerleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi sistemi nasıl? Şampiyonlar Ligi formatında son durumMourinho’nun tazminatı ne kadar? Fener son dakika, işte ödenecek para...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Numan Kurtulmuş'tan "komisyon" açıklaması: Beyaz Toros yakılması tesadüf değildi - GündemKurtulmuş'tan 'Beyaz Toros' açıklamasıAvrupa'da Yaşamış Türkler Derneği'nden son günlerde gurbetçi kardeşlerimize yönelik uygunsuz beyanlarla ilgili basın açıklaması - GündemAvrupa'da Yaşamış Türkler Derneği'nden son günlerde gurbetçi kardeşlerimize yönelik uygunsuz beyanlarla ilgili basın açıklamasıİBB'den 30 Ağustos açıklaması! Toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak - GündemİBB'den 30 Ağustos açıklaması! Toplu taşıma ücretsiz olacak"Bardak üreteceğim" diyerek dükkan tutmuş! 20 milyon kaçak makaron ele geçirildi - GündemDükkandan 20 milyon kaçak ürün çıktı!Her öğrenciye ücretsiz devlet desteği, yarım asırlık tecrübe: İhlas Vakfı Yurtları avantajlarıyla dikkat çekiyor - Gündemİhlas Vakfı Yurtları avantajlarıyla dikkat çektiKuraklık alarmı! Toplu balık ölümleri vatandaşı tedirgin etti - GündemKuraklık alarmı! Toplu balık ölümleri tedirgin etti
Sonraki Haber Yükleniyor...