Gişelerde feci kaza! Kontrolden çıkan tır, ekip otosuna çarptı... Yaralılar var

Bu sabah saat 11.30 sıralarında Çekmeköy mevkiindeki Hüseyinli gişelerinden çıkış yapan çıkış yapan 34 R 0717 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazanın etkisiyle savrulan ekip aracı yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ekip aracında bulunan 2 jandarma personeli ve tırda bulunan 2 şoför ile bölgedeki 1 kişi yaralandı. 5 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Su kanalına düşen jandarma aracı çekici ile olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANBEAN KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise tırın gişelere yaklaşırken kontrolden çıktığı, önce gişelere ardından da jandarma aracına çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.