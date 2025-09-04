Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dükkanında yüklü miktarda uyuşturucu bulundu! Kendisini "Saflığımı kullandılar" diyerek savundu

Dükkanında yüklü miktarda uyuşturucu bulundu! Kendisini "Saflığımı kullandılar" diyerek savundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İhlas Haber Ajansı

Adana’da kaportacıda yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu. Tutuklanan kaportacı ifadesinde "Hepsi arkadaşımın. Saflığımı kullandılar, uyuşturucu arkadaşımın" dedi.

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’ndeki kaportacı dükkanında uyuşturucu madde olduğunu tespit etti.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Ekipler, bunun üzerine söz konusu adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyonda kaportacı B.Ü (24) gözaltına alındı. İşyerindeki arama çalışmalarında buzdolabı içerisinde 619,40 gram kokain, 1 kilo 580 gram skunk, okul çantasında 3 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu poşetlemede kullanılan plastik kapama makinası ele geçirildi.

Dükkanında yüklü miktarda uyuşturucu bulundu! Kendisini "Saflığımı kullandılar" diyerek savundu - 1. Resim

"SAFLIĞIMI KULLANDILAR"

Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde "Bana ait değil, uyuşturucu arkadaşımın. Saflığımı kullandılar, iyi niyetimi suiistimal ettiler" dediği öğrenildi.

Dükkanında yüklü miktarda uyuşturucu bulundu! Kendisini "Saflığımı kullandılar" diyerek savundu - 2. Resim

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

