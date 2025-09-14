Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sivas'ta katliam gibi kaza: Otomobille minibüs çarpıştı, 15 tarım işçisi yaralandı

Sivas'ta katliam gibi kaza: Otomobille minibüs çarpıştı, 15 tarım işçisi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sivas&#039;ta katliam gibi kaza: Otomobille minibüs çarpıştı, 15 tarım işçisi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazanın şiddetiyle devrilen minibüsteki 15 tarım işçisi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra devrilen minibüste adeta can pazarı yaşandı.

Sivas'ta katliam gibi kaza: Otomobille minibüs çarpıştı, 15 tarım işçisi yaralandı - 1. Resim

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 38 AEE 210 plakalı otomobil ile 34 GB 5232 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan kara yolu Suşehri ilçesi girişinde çarpıştı.

Sivas'ta katliam gibi kaza: Otomobille minibüs çarpıştı, 15 tarım işçisi yaralandı - 2. Resim

15 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın ardından fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 15 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılıyor mu? RTÜK'ten açıklama gecikmedi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir'de tur minibüsü devrildi: 11 kişi yaralandı - 3. SayfaBalıkesir'de tur minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!Yatağın altına baktı, gözlerine inanamadı! Binanın 4'üncü katında inanılmaz olay - 3. SayfaYatağın altına baktı, gözlerine inanamadıTrabzonsporlu eski futbolcu Mehmet Cemil Altın’ın oğlu Antalya'da restoranda öldürüldü - 3. SayfaEski futbolcunun oğlu öldürüldü!Taşınma görünümlü uyuşturucu sevkiyatı! Bulaşık makinesini açan ekipler şaşkına döndü - 3. SayfaTaşınma görünümlü uyuşturucu sevkiyatı"Ceset kokusu geliyor" ihbarına geldiler! Gerçek bambaşka çıktı - 3. Sayfa"Ceset kokusu" diye geldiler, gerçek başka çıktıManisa'da feci kaza! Can kayıpları var - 3. SayfaManisa'da feci kaza! Can kayıpları var
Sonraki Haber Yükleniyor...