Sivas'ta katliam gibi kaza: Otomobille minibüs çarpıştı, 15 tarım işçisi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazanın şiddetiyle devrilen minibüsteki 15 tarım işçisi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra devrilen minibüste adeta can pazarı yaşandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 38 AEE 210 plakalı otomobil ile 34 GB 5232 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan kara yolu Suşehri ilçesi girişinde çarpıştı.
15 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın ardından fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 15 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
