Antalya'da 10 gündür kayıp kişinin cesedi yol kenarında bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesi, Gültepe ile Yeniköy mahalleleri arasındaki tali yolun kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören sera işçileri durumu jandarmaya bildirdi.

8 EYLÜL'DEN BERİ HABER ALINAMIYORDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 31 yaşındaki Kadir Kaplan olduğu belirlendi. Evinden ayrıldığı 8 Eylül'den beri Kaplan'dan haber alınamadığı öğrenildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Kaplan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.