Antalya'da 10 gündür kayıp kişinin cesedi yol kenarında bulundu
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 8 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni yol kenarında bulundu.
Antalya'nın Manavgat ilçesi, Gültepe ile Yeniköy mahalleleri arasındaki tali yolun kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören sera işçileri durumu jandarmaya bildirdi.
8 EYLÜL'DEN BERİ HABER ALINAMIYORDU
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 31 yaşındaki Kadir Kaplan olduğu belirlendi. Evinden ayrıldığı 8 Eylül'den beri Kaplan'dan haber alınamadığı öğrenildi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Kaplan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir