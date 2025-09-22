Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gaziantep'te Tarım Müdürlüğü personeli, kalbinden bıçaklanmış halde bulundu!

Gaziantep'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ünde görev yapan Ahmet Unurlu, aracında ölü bulundu. Yapılan incelemelerde Unurlu'nun kalbinden bıçaklandığı belirlendi.

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ünde ziraat teknikeri olarak görev yapan Ahmet Unurlu (58), dağlık alandaki aracında kalbinden bıçaklanmış şekilde ölü bulundu.

KALBİNDEN BIÇAKLANMIŞ OLARAK BULUNDU 

Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dağlık alanda park halindeki bir aracın içinde bir şahsı hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde araç içerisinde kalbinden bıçaklanmış halde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

CİNAYET İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR 

Jandarma ekiplerinin soruşturması neticesinde hayatını kaybeden şahsın, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Oğuzeli İlçe Tarım Müdürlüğü'nde ziraat teknikeri olarak çalışan Ahmet Unurlu olduğu tespit edildi. Unurlu'nun cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

