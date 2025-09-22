Gaziantep'te maaşını alamayan işçilerden toplu intihar girişimi!
İnşaat halindeki binanın çatı kapına çıkan grup, maaşlarının ödenmemesi durumunda atlayacaklarını söyledi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapımı süren adliye binasında çalışan işçiler uzun süredir maaşlarını alamadıkları iddiasıyla binaya çıkarak toplu intihara kalkıştı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapımı devam eden adliye binasında çalışan işçiler, uzun süredir alamadıkları maaşları nedeniyle eylem yapıyor. Şantiyede toplanan işçiler, haklarını alamadıklarını öne sürerek inşaatın çatısına çıktı.
FİRMA ÖDEME SÖZÜ VERDİ
15 kişilik grup, maaşlarının ödenmemesi halinde toplu olarak inşaattan atlama tehdidinde bulunarak yetkililerden çözüm bulunmasını istedi. Firma yetkilileri maaşlarının ödeneceği sözü sonrası işçiler ikna olup binadan indi.
